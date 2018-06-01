Eski fenerleri Türk motifleri ile süslüyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta tarihi Taşhan\'da elektronik eşya tamircisi Sadullah Turacı (67), elektrikli sokak aydınlatmaların olmadığı dönemlerde insanların aydınlatma aracı olarak kullanılan mumlu ve gaz yağlı el fenerlerini, Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süsleyerek 20 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Taşhan\'da iş yeri bulunan, 40 yıldır elektronik eşya tamiri ile uğraşan evli ve 4 çocuk babası Sadullah Turacı, son yıllarda farklı bir çalışmaya imza atmaya başladı. Turacı\'nın tamirciliğin dışında, sac, bakır ve camdan eski sokak ve el lambalarını Türk motifleriylle süslediği fenerler, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

\'BİR HEVES İLE DEVAM ETTİRDİM\'

Turacı, elektriğin olmadığı dönemlerde sokaklarda aydınlatma aracı olarak kullanılan, insanların gece dışarı çıktığında yanlarına aldığı fenerleri yapmaya heves ile başladığını söyledi. 20 yıldır bu tür ürünler yapan Turacı, \'\'Dükkanda eski paslanmış bir tane vardı. \'Bunun tamirini yapabilir miyiz?\' diye başladım. Öyle bir heves ile devam ettirdim. Bütün her şeyini burada kendimiz yapıyoruz. Eski Osmanlı’dan kalan eserleri şu anda canlandırmaya çalışıyoruz. Yeni yetişen gençlerden ilgi var. Bir de yaşlılar ve il dışından gelen vatandaşlar çok ilgi gösteriyor. Bunu yapan benden başka kimse yok. Eski ustalardan sonra ben yaptım. Çırak olmak isteyen var ama biz kendimizi doyuramıyoruz ki, ücretini nasıl verelim. Çin malları var, bir mum yaktığın zaman simsiyah oluyor. 25 liraya, 30 liraya veriyorlar. Ben de aynısını el emeği göz nurunu 25-30 liraya veriyorum. İstediğin kadar mum yak. Hiç kararmaz\'\' diye konuştu.

Eski radyo tamiri de yaptığını belirten Turacı, \'\'Eskiden daha çok radyo gelirdi tamire. Ancak artık tercih edilmediği için, biz de farklı bir alana yöneldik\'\' dedi.

FOTOĞRAFLI