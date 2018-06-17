Eski Fenerbahçeli van Hooijdonk'tan Philip Cocu'ya uyarı: 4 maç kaybedersen hemen eve gönderilebilirsin

PSV Eindhoven takımını üç kez Hollanda şampiyonluğuna ulaştıran Philip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin 3. Hollandalı teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Hollanda spor basınına göre, sarı - lacivertli takımın Cocu ile ilgili seçimi, "sürpriz bir karar." Hollanda dışında uluslararası antrenörlük deneyimi bulunmayan eski orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışılıyor.

Hollanda medyasına göre, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden sonra yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe, Cocu ile anlaşmaya vardı. Şu an tatilde olan ve herhangi bir açıklama yapmayan Hollandalı teknik adamın transferi, gelecek hafta İstanbul'da resmen duyurulacak.

Philip Cocu, İstanbul'a yardımcı antrenör olarak, Fenerbahçeliler'in yakından tanıdığı ve sevdiği bir ismi, sarı - lacivertlilerim eski yıldızı Dirk Kuyt'ı götürecek.

Spor kamuoyu, Cocu'nun Türkiye Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe teknik direktörü olarak başarı sağlayıp sağlayamayacağını tartışıyor.

Hollanda Televizyonu (NOS) yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk da, Fenerbahçe'nin Cocu tercihini "şaşırtıcı" bulanlardan.

Hollandalı teknik adamın PSV kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten van Hooijdonk, "Cocu, yaptığı anlaşmaya sadık kalan biridir. Demek ki, Fenerbahçe'nin teklifini çok önemli bir şans olarak görüyor" diyor.

Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğuna işaret eden van Hooijdonk, fanatik taraftarları ve sürekli çalkantılar nedeniyle aynı zamanda bir "cadı kazanı" olduğunu da vurguluyor.

Hollandalı eski yıldız, Cocu'ya, "Fenerbahçe büyük bir kulüp ancak 4 kez maç kaybedersen, hemen eve de gönderilebilirsin" diye uyarıyor.

Pierre van Hooijdonk'a göre, Philip Cocu'nun Fenerbahçe'de başarılı olması için önemli fırsatlar var. Cocu, geçen yıl şampiyonluğu ve Türkiye Kupası finalini kaybeden sarı - lacivertli kulüpte yeni başarılara imza atabilir.

Medyaya göre Hollandalı teknik direktörün transferi sonuçlanmış olsa da, PSV genel direktörü Toon Gerbrands aynı görüşte değil.

PSV yöneticisi, henüz sözleşmesi devam eden Cocu konusunda Fenerbahçe'nin kendileri ile anlaşması gerektiğini söylüyor.

Hollanda Milli Takımı'nda 101 kez forma giyen Cocu, Vitesse, PSV ve Barcelona kulüplerinde orta saha oyuncusu olarak top koşturdu.

Cocu, Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörlüğünün ardından, PSV teknik direktörü oldu. Eindhoven ekibi Cocu yönetiminde son 4 sezonda 3 Hollanda şampiyonluğu elde etti.

Philip Cocu'dan boşalacak PSV teknik direktörlüğü için, halen Avustralya Milli Takımı'nda kayınpederi Bert van Marwijk'ın yardımcılığını yapan Mark van Bommel'in adı geçiyor.