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Spor

Eski Fenerbahçeli Kameni, Cibuti Ligi'ne transfer oldu

20 Ağustos 2021 09:45

Eski Fenerbahçeli kaleci Carlos Kameni, sürpriz bir kararla Cibuti Ligi ekibi AS Arta/Solar7'ye transfer oldu.

Cibuti temsilcisi geçen sezon da Dany Nounkeu'yu kadrosuna kattı. 35 yaşındaki Kamerunlu savunmacı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Gaziantepspor, Bursaspor, Karabükspor ve Akhisarspor gibi çok sayıda Türk takımının formasını giydi.

Cibuti ekibinde yine tanıdık isimlerden Diafra Sakho da yer alıyor. 31 yaşındaki Senegalli oyuncu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Bursaspor’da oynadı.

Alex Song da forma giyiyor 

AS Arta/Solar7’nin asıl ses getiren transferi ise Alex Song oldu. Kamerun ve Galatasaray’ın unutulmaz stoperlerinden Rigobert Song’un yeğeni olan Alex, 2020-2021 sezonu başında Cibuti ekibinin yolunu tuttu. 33 yaşındaki Kamerunlu futbolcu; Barcelona, Arsenal ve West Ham United gibi önemli kulüplerde de oynadı.

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