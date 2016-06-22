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Spor

Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni futbolu bıraktı

32 yaşındaki Baroni, son olarak Corinthians’ta forma giyiyordu

22 Haziran 2016 16:40

2009-14 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Cristian Baroni, 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Corinthians’ta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıkları yüzünden sadece 6 maçta oynayabilmişti. Baroni, Fenerbahçe’de attığı gollerden sonra yaptığı ağlama taklidiyle hafızalara kazınmıştı.

 

Cristian Baroni kimdir?

 

25 Haziran 1983 tarihinde Brezilya’nın Belo Horizonte bölgesinde dünyaya gelen Cristian Oliveira Baroni, profesyonel futbol kariyerinde Paulista, Atletico Paranense, Flamengo, Cordintians ve Fenerbahçe takımlarında forma giydi.

Brezilya'nın en iyi defansif orta sahalarından birisi olarak tanınan Cristian Oliveira üstün top tekniği ve mücadeleci karakteriyle tanındı. Uzaktan sert şutlarla etkili olabilen başarılı orta saha oyuncusu, aynı zamanda golcü kimliğine de sahipti. Birçok mevkide başarılı olabilen Cristian Baroni, Brezilya’da Corinthians takımının orta sahada yükünü sırtlayan isim olarak nitelendiriliyordu.

Sert bir futbol stili olmasına rağmen profesyonel kariyerinde sadece 1 kez kırmzı kart gördü.

32 yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Baroni, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Brezilya Ligi ve 2 Brezilya Kupası şampiyonlukları kazandı.

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