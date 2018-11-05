Eski Fenerbahçe TV haber müdürüne 'FETÖ'den hapis cezası

Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya, tutuksuz yargılandığı 'FETÖ' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya, tutuksu "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı 'FETÖ' davasının karar duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Kaya ve avukatları katıldı.

Duruşmada savcının bir önceki celse sunduğu mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Kaya, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Telefonuna 'FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u yükleyen kişiyi söylediğini anlatan Kaya, 'FETÖ'nün yüzde 80 engelli çocuğunun zafiyetinden yararlanarak, kendisini kandırdığını iddia etti.



Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kaya'ya ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verilen cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.



Heyet, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kaya'nın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan Kaya, 24 Mart 2018'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.