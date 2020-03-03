Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı tokat davası ertelendi

Yakındoğu Üniversitesi Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yargılandığı dava ertelendi.



İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Aziz Yıldırım'ın avukatı Mert Can Öcel, davacı Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan katıldı. Olayın yaşandığı tarihte Fenerbahçe kadın basketbol takımının şube sorumlusu olduğunu söyleyen Salih Ozan Balaban tanık olarak dinlendi.



Maç günü salona erken gittiğini ve Aziz Yıldırım'ı karşıladığını söyleyen Balaban, "Maçın başlamasını beklemek için salon sorumlusunun ofisinde oturuyorduk. Bu esnada dışarıdan tezahürat sesleri gelmeye başladı. Aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe futbol maçı vardı. Dışarıya çıkıp baktığımda Beşiktaş taraftar grubu olan Anadolu Kartalları taraftar grubunu gördüm. Kendilerine 'burada ne işiniz var' diye sorduğumda, Yakın Doğu Üniversitesi takımı tarafından kendilerine bilet, yevmiye ve yiyecek verildiğini, takımı desteklemek amacıyla salona çağrıldıklarını söylediler. Kulübümüzün korumaları ile bu taraftar grubu arasında itiş kakış yaşandı. Bunun üzerine taraftarlar Aziz Yıldırım'a yönelik hakaretlerde bulundu" dedi.

"Ben birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim"

Daha sonra Aziz Yıldırım ile birlikte tribüne gittiğini söyleyen Balaban, "Ben yaklaşık 20-25 metre geriden gidiyordum. Diğer katılan sanığın yanına gittiğinde orada bir arbede yaşandığını gördüm. Araya her iki katılan sanığın korumaları ve diğer takımın yöneticileri girdi. Ben birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim. Ancak Aziz Bey'in gözlüğünün yere düşüp kırıldığını gördüm" diye konuştu.



Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan, tanık Balaban'ın, Aziz Yıldırım'ın yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Beyanları yanlıdır, itibar edilemez" dedi.



Tanıkların dinlenmesinin ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.

Ne Olmuştu?

7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yıldırım hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığ 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Işık Eyigüngör için ise, 'Kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 9 aya kadar ceza isteniyor.



