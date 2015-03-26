Eski Fenebahçeli Lugano futbol hayatına İsveç'te devam edecek

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Uruguaylı Diego Lugano, futbol hayatına İsveç'te devam etmeye hazırlanıyor.

Tecrübeli defans oyuncusunun menajeri Juan Figer, İsveç basınına yaptığı açıklamada, Lugano'nun İsveç Süper Ligi takımlarından Hacken'de forma giyebileceğini söyledi. Figer, Uruguaylı 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmenin detaylarını görüşmek üzere İsveç'e gittiğini ve 30 Haziran'a kadar Hacken'de forma giymeyi planladığını söyledi.

İsveç basını ise Lugano'nun Hacken takımında antrenmanlara ve maçlara çıkarak form yakalamak istediğini ve ardından Avrupa'da başka bir takıma transfer olmak istediğini iddia etti.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 95 kez giyen ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Paris Saint Germain, Malaga, West Bromwich Albion gibi takımlarda da oynayan Lugano, bu sezon hiçbir kulüple anlaşamamıştı.