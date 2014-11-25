Eski FEMEN üyesine şantaj iddiası: Elinde çok tatlı videolarım varmış!

Dünyada karşı çıktıkları konularda giysilerini çıkartıp üstsüz protesto eden Femen grubunun Türkiye’deki destekçilerinden 27 yaşındaki nü model D.D., yaz tatilinde Antalya’nın Kaş İlçesi’nde tanıştığı sevgilisi hakkında, bilgisi dışında çektiği çıplak fotoğraf ve sevişme görüntülerini internette yayınlamakla tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul’da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Geçen 23 Aralık’ta İstanbul’da göğsüne Türk bayrağı çizip ’Savaşa Hayır’ yazarak cadde ortasında eylem yapan, ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Bursa’da, valiliğin bayramlaşma törenindeki "Erkek zampara olmayacak. Eşine bağlı olacak. Kadın ise, iffetli olacak. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak" sözlerine, vücuduna gülen yüz çizerek yaptığı üstsüz protesto ile tanınan model D.D., ayrıldığı sevgilisinden gelen SMS ile şoke oldu.

Yaşar Anter’in DHA’daki haberine göre, yaz tatilini geçirdiği Kaş’ta 3 ay önce tanışıp, iki ay birlikte olduğu otel işletmeciliği yapan sevgilisi 33 yaşındaki E.E.’nin attığı ileri sürülen bu mesajı avukatı ve menajerine gönderen D.D., onlar aracılığıyla İstanbul’da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

D.D., Twitter hesabından, "Elinde video ve fotoğraflarım olduğunu söyleyip, beni gizlice görüntülediğini beyan eden şahsiyetle ilgili hukuki süreç başladı", Instagram’dan ise "Sevgili arkadaşlar eski bir sevgilim (maalesef sevgilimdi) bana bir mesaj attı. Elinde çok tatlı video ve fotoğraflarım varmış. Onları tüm Türkiye hatta daha fazlasına yayınlayabilirmiş" yazılı iki ayrı paylaşımda bulundu.

D.D., DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, "Türkiye’de ünlü kadınlarla birlikte olan erkeklerin klasik bir intikamı haline gelen gizlice fotoğraf ve video çekerek tehdit etme hastalığı iki hafta önce ayrıldığım ve sevgilim dediğim erkek tarafından bu kez benim başıma geldi. Cinselliğimi teşhir etme konusunda bana mesaj atan kişi hakkında menajerim ve avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulundum. Konu yargıya taşındı. Bu çirkin olayın hesabını yargı soracak" dedi.

FEMEN’in ilk Türk destekçilerinden biri olan D.D., geçen yıl Ekim ayında, desteğini geri çekerek üyelikten ayrıldığını açıklamıştı.