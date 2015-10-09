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Ekonomi

Eski Fed Başkanı: Krizin etkilerini daha iyi anlatmalıydım

Ben Bernanke, 'Harekete Geçme Cesareti' isimli kitabında, 2008 krizi için banka yöneticilerini suçladı

09 Ekim 2015 22:57

2008 finansal krizinin patlak verdiği sırada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olan ve önceki sene emekliye ayrılan Ben Bernanke, anılarını içeren kitabında, "Krizin etkilerini daha iyi anlatmalıydım" dedi.

"Harekete Geçme Cesareti" isimli bir kitap çıkaran ABD Merkez Bankası'nın efsane başkanı Ben Bernanke, ABD'li siyasetçileri, analistleri ve kendini bolca eleştirdi. 2008 krizi için banka yöneticilerini suçlayan Bernanke, Lehman Brothers’ın çöküşüyle ilgili olarak, “Bankanın çöküşüne izin vermemekte kararlıydık. Ama elimizde bir çözüm yoktu. Yöneticiler de suçlu” ifadesini kullandı.

Kriz konusunda halkı bilgilendirmekte de eksikleri olduğunu kabul eden Bernanke, “Analistler ekonomik krizin geldiğini anlamakta gecikti. Ben de krizin etkilerini daha iyi anlatmalıydım” satırlarına da kitabında yer verdi.

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