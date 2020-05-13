Eski Fed Başkan Yardımcısı'ndan Türkiye açıklaması: Swap hattı açılacağını hayal etmek zor

Reuters'ın haberine göre, Dudley, ekonomik zorlukları ve ABD ile inişli çıkışlı diplomatik ilişkileri göz önüne alındığında Türkiye'nin dış nakit ihtiyaçlarını Fed'in gidermesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Fed'in para politikasını belirleyen kurulun 2009-2018 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini yürüten Dudley, bu yıllarda Fed'in dış finansman operasyonlarını yürüten New York biriminin de başında bulunuyordu.

Dudley, telefon ile yapılan söyleşide yeni dolar swap hatları kurmak konusunda Fed içinde "kesinlikle önemli ölçüde isteksizlik" var olduğunu söyledi.

"İnişli çıkışlı ilişkileri olan bir ülkeye Fed'in swap hattı açacağını hayal etmek zor"

Ankara ve Washington arasındaki jeopolitik gerilimin de swap hattı önünde başka bir engel oluşturabileceğini ifade eden Dudley, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek güçlü bir desteğin Fed'in Türkiye'ye kaynak sağlayıp sağlamama kararını etkileyebileceğine de dikkat çekti.

Dudley telefonda yapılan söyleşide swap hattı hakkında, "Fed'in tek başına karar alarak başlatması beni şaşırtır" dedi. Dudley ayrıca "Türkiye'de swap hattına ihtiyaç duymasının nedenleri Fed'in hedefleriyle uymuyor. ABD ile inişli çıkışlı ilişkileri olan bir ülkeye Fed'in swap hattı açacağını hayal etmek de zor" şeklinde konuştu.

Dudley'in açıklamaları Türkiye'nin Fed ile swap hattı kurma umutlarını kırabilir. Fed Mart ayında Koronavirüs salgınıyla mücadele için daha önce swap imkanı sağladığı ülkelere ek olarak Brezilya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile de swap hattı kurdu. Ancak swap anlaşması olan ülkeler arasında Türkiye yer almadı.

'Karşılıklı güven' vurgusu

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Türkiye veya başka ülkelere Fed ile para swap imkanı tanınması hakkındaki soruya, ancak "karşılıklı güven" ilişkisi tesis edilen ülkeler ile Fed'in swap anlaşması yaptığı cevabını vermişti.

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