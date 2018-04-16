Eski FBI Direktörü: Trump, Başkanlığa ahlaken uygun değil; kadınlara et parçası gibi davranan ve sürekli yalan söyleyen biri

Eski FBI Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulmasının ardından ilk kez bir televiyon kanalında röportaj verdi. Trump hakkında ağır eleştirilerin yer aldığı yeni kitabı 'Daha Yüksek bir Sadakat' ile ABD kamuoyunda tartışma yaratan Comey, "Trump, Başkan olmaya ahlaki açıdan uygun değil" dedi. Comey, konuşmasının devamında, "Kadınlara et parçası gibi davranan, büyük küçük her konuda sürekli yalan söyleyen ve Amerikan halkının buna inanması konusunda ısrar eden biri" ifadesini kullandı.

Eski FBI Direktörü Comey, geçen mayısta Trump tarafından görevden alınmasının ardından ilk televizyon röportajını ABC News'tan George Stephanopoulos'a verdi. Röportajda Trump için "Başkan olmak için ahlaken uygun değil" diyen Comey, Trump'ı "etrafındaki herkesi lekeleyen" ve "sürekli yalan söyleyen biri" olarak niteledi.

Röportajda, "Bence o (Trump) Başkan olmaya ahlaki açıdan uygun değil" diyen Comey "Kadınlara et parçası gibi davranan, büyük küçük her konuda sürekli yalan söyleyen ve Amerikan halkının buna inanması konusunda ısrar eden biri" ifadelerini kullandı.

"Başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor"

"Değerler önemlidir. Başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor" diye sözlerini sürdüren Comey, Trump yönetiminde görev almanın ciddi bir ikilem olduğunu da söyledi. Eski FBI Direktörü "Bu Başkan'ın zorluğu etrafındaki herkesi lekeleyecek olması. Sorulması gereken soru ise ne kadar lekenin nihayetinde sizi bu ülkeyi koruma ve ülkenize hizmet etme amacınıza ulaşmanızı engelleyeceği" diye konuştu.

Comey'nin açıklamsı Trump ile ilişkisi konusundaki ayrıntılı bilgiler verdiği son kitabı 'Daha Yüsek bir Sadakat: Gerçek, Yalanlar ve Liderlik' adlı anı kitabının yayımlanmasından önce geldi. Trump kitaptan bölümlerin ABD basınında yer almasının ardından Comey'i 'yalancı' ve 'aşağılık kimse' olarak nitelemiş ve hapse girmesi gerektiğini iddia etmişti.

Comey anı kitabında Trump'ı 'etiğe ve doğrulara bağlı olmayan, kendisine mutlak sadakat isteyen bir mafya babası gibi' diye nitelemiş, Trump'ın kendisinden sadakat talep ettiğini söylemişti.

Trump ise Twitter'dan Comey'e yanıt vermiş "Ben asla Comey'den kişisel sadakat istemedim. Bu adamı çok az tanıyorum. Birçok yalanından bir başkası. Onun 'anıları' kendine hizmet ediyor ve YALAN" demişti.

Başkan Trump, Comey'nin 2016 Başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın dışişleri bakanı olduğu dönemde özel e-posta hesabını kullandığı konusundaki soruşturmayı da 'aptalca' yürttüğünü öne sürmüştü.

​Comey, röportajda Rusya'nın, Trump'ın kampanyası ya da seçilmesi öncesindeki kişisel eylemleri ile ilişkili olarak, 'onun ödünler vermesini sağlayacak materyallere sahip olup olmadığı' yönündeki soruya ise "Bence bu mümkün. Bilmiyorum. Bunlar, bir Birleşik Devletler Başkanı hakkında konuşacağımı asla düşünmediğim sözler ama bu mümkün. Keşke bunu söylemeseydim ama bu gerçek. Bu hep kafama takıldı ve hala da takılıyor. Başka bir Başkan hakkında bunu güvenle söyleyebilirdim ama şu anda bunu yapamıyorum. Bu mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

"Yargı faaliyetlerinin icrasının engellendiği konusunda kesinlikle bazı kanıtlar var"

Comey, Başkan'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı düşürmesini istediğinde yargı faaliyetlerinin icrasına engel olmuş olabileceğini de belirtti.

Comey, "Muhtemelen. Yani yargı faaliyetlerinin icarasının engellendiği konusunda kesinlikle bazı kanıtlar var. Bu, onun niyetine yansıyan diğer şeylere bağlı olurdu" dedi.

Röportajda, Stephanopoulos, Trump'ın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i kovmayı denemesi halinde bunun ne anlama geleceğini de sordu.

Comey soruya, "Bu onun hukukun egemenliğine yönelik şu ana kadarki en ciddi saldırısı olarak alarm zillerini çaldırırdı. Bu, politika hakkındaki tüm normal mücadelelerden daha yüksek düzeyde bir şey. Eğer yandaşları bunu yüksek düzeyde bir şey olarak görmez ve korumaya çalışmazlarsa bu onlar için bitmek tükenmek bilmeyen bir utanç oldurdu" diyerek yanıt verdi.

​Mueller, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediğini ve Trump kampanyası ile olası bağlarını soruşturuyor.

Trump soruşturmayı birçok kez 'cadı avı' olarak nitelemiş ve gizli anlaşma suçlamalarını reddetmişti.