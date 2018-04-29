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BBC Türkçe

Eski FBI Başkanı Comey: Trump egosunun esiri bir mafya babası gibi

FBI eski başkanı James Comey haftaya çıkacak kitabıyla ilgili konuşurken Başkan Trump'ı etiksiz, gerçeklerle alakası olmayan biri olarak tanımladı ve egosunun esiri bir mafya babasına benzetti. Trump destekçileri ise kitap çıkmadan 'yalanlarla dolu' diye

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan Federal Soruşturma Teşkilatı FBI'ın eski başkanı James Comey, gelecek hafta piyasaya çıkacak olan anılarını tanıttığı bir söyleşide, kendisini görevden alan Başkan Trump'ı etiksiz, gerçeklerden kopuk biri olarak tanımladı ve egosunun esiri bir mafya babasına benzetti.

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James Comey Başkan Trump yönetiminin, hükümet içinde etik sahibi politikacıların önünü alamadığı bir orman yangınına benzediğini söylüyor.

Washington Post gazetesinin

Etik sahibi olmayan ve gerçeklerden kopmuş bir kişi olarak tanımladığı Donald Trump'ın başkanlığının ABD'ye dair iyi olan çoğu şeyi tehdit ettiğini yazıyor.

Fakat Comey'in anıları Trump'a zarar verebilir. CNN televizyonu kitabı görevdeki bir başkan hakkında yazılmış en yıkıcı çağdaş yapıt olarak tanımladı.

Comey kitabının tanıtım kampanyasına Pazar günü yayımlanacak ABC televizyonuna verdiği mülakatla başlıyor.

( ) başlıklı kitabın internetten ön satışları şimdiden Amazon sitesinin rekorlarını kırmış görünüyor.

Eski FBI başkanı kitapta en az dört ayrı yerde Trump'ın, kendisinin Rusya ile bağlarını araştırması için görevlendirilen eski İngiliz istihbarat görevlisi ve Rusya uzmanı Christopher Steele tarafından hazırlanan dosyayı gündeme getirdiğini anlatıyor.

Washington Post'daki alıntılara göre Comey, Trump'ın kendisinden FBI'ın bu iddiaları incelemesini ve doğru olmadığını kanıtlamasını istediğini çünkü eşi Melania Trump'ın bu konuya çok üzüldüğünü söylediğini anlatıyor.

Bu dosyadaki iddialar arasında Trump'ın 2013'de yaptığı bir Moskova ziyareti sırasında otel odasında para karşılığında seks yaparken video görüntülerinin çekildiği de bulunuyordu.

Comey kitabının bir yerinde Trump'ın hiç güldüğünü görmediğini söyleyerek bunu başkanın "derin güvensizlik hissine", başkalarının söylediği bir şeyden hoşlandığını -zayıflık ya da tehlike olarak gördüğünden- belli edememesine bağlıyor ve bunun bir lider için üzücü "bir başkan için ise biraz korkutucu bir şey" olduğunu söylüyor.

FBI eski başkanının tam da 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın rolünü araştırdığı sırada görevden alınması Washington'u sarsmış ve Adalet Bakanlığı soruşturmayı yürütmesi için özel savcı olarak Robert Mueller'i atamıştı.

Başkan Trump, FBI başkanını on yıllık görev süresinin yarısını bile tamamlamadan görevden alışını, Comey'nin yetersizliği ile gerekçelendirmişti.

Fakat Trump daha sonra bu konuda karar verirken "Rusya meselesinin" de aklının bir ucunda olduğunu eklemişti.

Comey Trump ile neler yaşadığı konusunda Kongre'de yaptığı tanıklık ve bir kaç Twitter mesajı dışında kamuoyuna pek bir açıklama yapmamıştı.

Eski FBI başkanı geçen ay attığı bir Twitter mesajında "Sayın Başkan, Amerikan halkı, söyleyeceklerimi çok yakında duyacak ve kimin şerefli olduğuna ya da olmadığına kendisi karar verebilecek" demişti.

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