Eski Fatih Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü'nde bir mekân çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün Başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül Cumartesi günü Beylikdüzü'nde bir mekân çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Yaşar Ecim, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ecim'in müşahede altında olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Yaşar Ecim'i vurduktan sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)