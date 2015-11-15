Eski FARC gerillası kendisini yakalayan polisle poz verdi

Ülkede bu yeni barış sürecini ilginç bir şekilde poz verilerek gösterildi. Eski örgüt üyelerinden Ana Pacheco, onu yakalayan Isabel Londono ile Soho dergisine poz verdi. Pancheco ve Londono, John Lennon ile büyük aşkı Yoko Ono'nun, Lennon'un doğumgününde Rolling Stone dergisine verdikleri pozun aynısını Soho için sahneledi.

Radikal’in haberine göre fotoğraflar hakkında konuşan Londano, “Eski bir gerillayla yakın pozlar vermemin insanları şok edeceğini biliyordum. Zaten dergi tarafından böyle bir teklif geldiğinde ilk başta çok tereddüt ettim. Ancak daha sonra bu fikrin ülkede barışı geri getirmek için önemli bir adım olabileceğini düşündüm” ifadelerini kullandı.

Pacheco ise, “Hayatımın en önemli anı. Her şey barış için. Eşim de kampanyaya destek verdiği için bu pozları verdim” diye konuştu.