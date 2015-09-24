T24 LogoT24 Logo
Dünya

51 yıl sonra gelen barış: Kolombiya ile FARC el sıkıştı

Örgütün 2 ay içinde silah bırakacağı da ifade edildi. Savaş ülkede, 220 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu

24 Eylül 2015 10:36

Kolombiya'da 51 yıldır faaliyet gösteren FARC örgütüyle hükümet arasında anlaşma sağlandı. Örgütün 2 ay içinde silah bırakmasıyla 220 bin kişinin ölümüne neden olan savaş sona erecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile  Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri FARC örgütü lideri Küba'nın başkenti Havana'da el sıkıştı.

İkili ortak basın açıklamasında, 6 ay içinde barış anlaşmasının imzalanması için nihai anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ayrıca örgütün  2 ay içinde silah bırakacağı da ifade edildi. Savaş ülkede, 220 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu.

ETİKETLER

farckolombiyakolombiyakübahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24