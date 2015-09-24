51 yıl sonra gelen barış: Kolombiya ile FARC el sıkıştı

Kolombiya'da 51 yıldır faaliyet gösteren FARC örgütüyle hükümet arasında anlaşma sağlandı. Örgütün 2 ay içinde silah bırakmasıyla 220 bin kişinin ölümüne neden olan savaş sona erecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri FARC örgütü lideri Küba'nın başkenti Havana'da el sıkıştı.

İkili ortak basın açıklamasında, 6 ay içinde barış anlaşmasının imzalanması için nihai anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Ayrıca örgütün 2 ay içinde silah bırakacağı da ifade edildi. Savaş ülkede, 220 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu.