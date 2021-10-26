Eski Facebook çalışanı Haugen: Zuckerberg, 3 milyar kişinin üzerinde tek taraflı kontrole sahip

T24 Dış Haberler

Facebook'a yönelik ağır suçlamalarda bulunan şirketin eski çalışanlarından Frances Haugen, eski patronu Mark Zuckerberg'in "3 milyar kişinin üzerinde tek taraflı kontrolü" olduğunu belirtti.

Facebook'un işleyişini tüm dünyaya gösteren on binlerce belge yayımlayan Haugen, sosyal medya platformlarıyla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışan bir Britanya Parlamentosu komitesi önünde konuşmak için Londra'ya gitti.

Haugen, şirketin dünya üzerinde sahip olduğu etki üzerine düşünmeden kar etmeyi her şeyin önüne koyduğunu ifade etti ve "Terazinin karşı tarafına bir şey koymadığımız sürece her şey hissedarlar için yapılmaya devam edilecek" dedi.

Haugen, yine Facebook'un sahibi olduğu Instagram'ın ergenlik çağına henüz girmemiş çocuklar için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Dünyada kutuplaşma ve radikalleşmenin artmasında sosyal medya platformlarının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade eden Haugen, insanların Facebook gruplarında sıkça komplo teorileri ve yanlış bilgiler paylaştıklarını vurguladı.