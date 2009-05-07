Eski eşyalarınızı değerlendirin

Evinizde işe yaramayan ve çöpe atılabilecek bir sürü eşya vardır. Ancak onları atmayıp değerlendirmek sizin elinizde. Örneğin bazılarını saksıya döndürmek cin bir fikir olabilir.



Evim dergisi size birkaç ipucu veriyor.



Konserve kutuları, teneke saat kutuları, tek kalmış fincanlar, sütlükler, eski film kutuları, ayakkabı kutuları... Aslında bütün kutular daha sonra başka amaçlarla kullanılmak için birebirdir. Konserve kutularını pastel boya ile boyayıp renklendirebilir ya da üstüne yapıştırıcı bant ile kapladığınız fotoğraflar koyabilirsiniz. Ve bu kutuları kalem kutusu, pamuk kutusu, saksı ya da çatal bıçak kutusu yapabilirsiniz.



Eski yemek takımınızdan arta kalan fincan ve sütlükleri küçük vazolar olarak kullanabilirsiniz. Takımınızın porselen çorba tenceresi sizin için bir saksı ya da ıvır zıvır doldurduğunuz bir kâse olarak evinizdeki hayatını sürdürebilir. Eski ayakkabı kutularınızı ise güzel kâğıtlar ile kaplayıp fotoğraflarınızı koyabilirsiniz. Eski eşyalarınızı atmadan önce bir daha düşünün! Eminiz sizin de aklınıza bir sürü fikir gelecektir .

