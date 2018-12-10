Eski eşyaları sanat eserine dönüştürüyor

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da resim öğretmeni Ömer Kutlu, atıl ve çöpten topladığı eşyaları sanat atölyesinde yenileyerek yeniden kullanıma sunuyor.

Diyarbakır\'da el işi sanatı ile antika-nostalji eşyaları kıymetlendiren resim öğretmeni Ömer Kutlu, evlerde atıl durumda olan, kullanılmayan, eskiye dair birden çok eşyayı, zaman zaman da çöplerden toplayarak, orijinal halini değiştirmeden farklı tasarımlarla yeni ürünler elde ediyor. Atölyesinde eski sandıkları, vitrinleri, müzik aletlerini, dikiş makineleri, tahta parçalarına yeniden hayat veren Kutlu, bunları sanat atölyesinde derliyor. İnsanların uzun yıllar kullandığı, modası geçtiği ya da yıprandığı için evdeki eşyalarını atmak yerine değerlendirmesi gerektiğini belirten Kutlu, yaptıklarının bir geri dönüşüm hikayesi olduğunu söyledi. Yıpranmış eşyaları atarken insanların iki kez düşünmesi gerektiğini anlatan Kutlu, \"İnsanların evlerinde, yollarda gördüğü umursamadığı, eskidiği için gereksiz bahanelerle etrafa saçılan bir çok eşyayı biz toparlayarak tekrar kazandırıyoruz. İnsanlar evlerindeki kullanmadıkları eşyaları aslında değerlendirmeliler, atölyeyi açtıktan sonra bir çok kesimin özellikle sosyal medyada ilgisini çekti ve buraya gelip bizimle iletişime geçtiler. Özellikle kadınlar geri dönüşümle yeni tasarımlar elde etmek istiyorlar. Mesela kullanılmayan bir sazdan, duvarlarımıza asılan eski saatlerden biz raflar yaptık, vitrinleri yeni trendlere uygun hale getiriyoruz. Burada kurslar düzenliyoruz, bu işin sürekli hale getirilmesini amaçlıyoruz. Bölgede bu kadar geniş kapsamda bir atölye yok. İnsanların umursamayarak attığı bir tahta parçasından biz çok güzel eserler çıkarıyoruz. Yenilediğimiz eşyalara da talep oldukça fazla, yurt dışına bile yeniden dekore ettiğimiz eşyaları yolluyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, bu tarz eşyaları atmayarak sizler de değerlendirebilirsiniz\" dedi.

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