Eski eşinin tehditleri eve hapsettirdi

Bundan 14 yıl önce nikâh kıyıp sadece 3 ay evli kaldıktan sonra boşandığı kocasının küfür ve tehdit dolu mesajları yüzünden kendini eve hapsetti. İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevgi Dicle, 14 yıl önce evlendiği eski eşi M.K. yüzünden kabus dolu günler geçirdiğini ve her an ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi.

Sürekli ev değiştiriyor

Hayatını zindana çeviren eski eşi M.K'nın kendisine yapmadığı eziyetin kalmadığını dile getiren Sevgi Dicle, "1998 yılında evlendik. 3 ay sonra beni dövmeye kalktı. Ondan korkup kendimi 3'üncü kattan aşağıya attım. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Daha sonra boşandık. 2000 yılında da beni silahla kaçırıp rehin aldı. Eğer kaçarak canımı kurtarmasaydım beni öldürecekti. 12 yıldır da benim hayatımı cehenneme çevirdi. Her gün bana onlarca mesaj atarak ölümle tehdit ediyor. Beni öldüreceğini söyleyerek, sürekli taciz ediyor. Sürekli farklı yerlere taşınıp ev değiştiriyorum. Ancak beni takip ettiğini söylüyor. Korkudan 1 yıldır evden dışarı çıkmıyorum. Diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Apartman kapısı dahil tüm kapılar penceler kilitli. Perdeyi bile açmaya korkuyorum. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a yalvarıyorum beni kurtarsın. Bu adam manyak. Çok çaresizim. Ölmek istemiyorum" dedi.

İntihar bile etti

Bayraklı Alparslan mahallesinde oturan Sevgi Dicle, 12 yıl önce M.K. ile evlendi. Sevgi Dicle'nin mutlu başlayan evliliği, eşinden gördüğü şiddet yüzünden 3 ay sonra çekilmez hale geldi. Bu nedenle evi terk ederek eşinden ayrılan Sevgi Dicle için kabus dolu günler başlamış oldu. 1998'de M.K'nın evini basması üzerine öldürülmekten korkan çaresiz kadın, kendisini 3'üncü kattan boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan Dicle'nin tedavisi, Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlerce sürdü. Tutuksuz yargılanan M.K. ise serbest kaldı. Hayati tehlikeyi atlatıp taburcu olan kadının çilesi ise bitmedi. Çünkü ayrılmalarına rağmen yıllarca Sevgi Dicle'nin peşini bırakmayan M.K, 2000 yılında ise Dicle'yi silahla kaçırarak rehin aldı.

'İçimi ölüm korkusu saldı'

M.K'nın elinden kurtulmayı başaran Dicle, hayatta kalabilmek için o günden beri sürekli adres değiştirdi. Gözü dönmüş M.K, bu kez de Sevgi Dicle'yi ölüm tehditleri içeren telefon mesajlarıyla tedirgin etmeye devam etti.

Kabusu olan M.K'nin son olarak da ölüm tehditleriyle dolu telefon mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini söyleyen Sevgi Dicle, "Hemen hemen hergün, her saat attığı SMS ile ile içime ölüm korkusu salmaya başladı. Ağza alınmayacak ağır küfürlerle tehdit ediyor. Kardeşime zarar vereceğini, beni öldüreceğini söylüyor. Evimi bildiğini, sürekli olarak evin etrafında dolaştığını söylüyor. Kendime, aileme ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum bu adamın. Ne yapacağı belli olmaz" diye konuştu.

'Yaşamak istiyorum'

Eski eşleri tarafından öldürülen birçok kadın gibi öldürülme korkusu yaşadığını ve bu yüzden adeta kendi evinde hapis hayatı yaşadığını belirten Sevgi Dicle, "Bana attığı mesajları, polise ve savcılığa verdim. Polisler bu adamı arıyor. Ancak hala bir sonuç çıkmadı. Bu sürede de adeta hapis hayatı yaşıyorum. Ne pencere açabiliyorum ne de kapıyı kilitlemeden oturabiliyorum. Her an evin kapısı açılıp içeri girip beni öldürecek korkusu ile yaşamak beni kahrediyor" dedi.

M.K. ile ilgili polise ve savcılığa suç duyusunda bulunduğunu söyleyen Dicle, "Lütfen bana yardımcı olun, ölmek istemiyorum. Mahkemeden koruma talebi olan kadınlar bile öldürülüyor. Ama ben yaşamak istiyorum. İzmir polisinden destek ve yardım bekliyorum. İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay'a yalvarıyorum beni kurtarsın" diye konuştu.