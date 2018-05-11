Eski eşinin otomobilini yakıp polise teslim oldu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE\'de bir kişinin boşandığı eşinin otomobilini yaktıkta sonra sonra 155\'i arayarak kendini ihbar etti ve ardından da polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, İnönü Mahallesi Kırlangıç Sokakta saat 03.45 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre, 3 katlı apartmanda oturan Büşra K.\'nin sokak üzerinde bulunan otomobili henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Otomobilden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken otomobil söndürüldü. Araç kısmen yanarken apartmanın dış yüzeyinde maddi hasar oluştuğu görüldü.



YANICI MADDE DÖKÜLDÜĞÜ TEPSİT EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren çalışmalarla yanan otomobili söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilin çevresinde yaklaşık bir saat delil araştırması yaparken otomobilin yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi.



155 POLİS İMDAT ÇAĞRI MERKEZİNİ ARAYARAK TESLİM OLDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği\'ne bağlı ekipler otomobilin sahibi Büşra K.\'dan da olayla ilgili bilgisine başvurdu. İddiaysa göre Büşra K.\'nin eski eşi S.Ü., 155 Polis İmdat telefonunu arayarak olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi ve teslim olacağını söyledi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye ekipleri tarafından bulunduğu yerden gözaltına alınan S.Ü. en yakın polis merkezine götürüldü.



ALEVLER APARTMANIN ÜST KISMINA YÜKSELDİ

Apartman komşu Mehmet Çakıcı yangınla ilgili \"Biz uyuyorduk. Dışarıdan patlama sesleri geliyor.Yangın yükselmeye başladı. Binaya doğru alevler yükseldiği gördük. O sırada itfaiye ekiplerini aramışlar. İtfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Polis ekipleri gelerek tutanak tutular.Olayın kimin yaptığını bilmiyorum.Otomobilin sahibi bir bayan üst katlarda oturuyor\" diye konuştu. S.Ü.\'nin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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