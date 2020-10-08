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Eski eşinin evinin önünde ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

08 Ekim 2020 22:05

Manisa'nın Salihli ilçesinde, H.G. (36), telefonda tartıştığı boşandığı eşinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen 2'si çocuk 3 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Gözaltına alınan H.G., tutuklandı.

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