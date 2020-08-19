Eski eşinin evine giderek ölümle tehdit eden zanlı tutuklandı; sorgusunda 'Sabah bırakacaklar yine geleceğim' dedi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eski eşinin evine giderek kendisini ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre, Fatih P. isimli bir şahıs, 5 yıl önce boşandığı eski eşini takip ederek evine kadar gitti. Burada eski karısına hakaretler savuran Fatih P. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak M.Ö.'yü ölümle tehdit etti. Olayı duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Eski eşini bıçakla tehdit eden şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

Öte yandan zanlının emniyetteki sorgusunda "Sabah bırakacaklar yine geleceğim" dediği ileri sürüldü. (DHA)