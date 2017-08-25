Eski eşinin evindeki 2 kişiyi öldürdü, 50 yıl hapis cezası aldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE’de boşandığı eşi Hanife Özçelik’in evini basıp, burada bulunan Erkan Başyurt ve Serkan Elmalı\'yı tabancayla öldüren Erkan Sağlam, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davadan 50 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Edirne\'de 2015 yılının Ağustos ayında meydana gelen olayda, 9 yıl önce boşandığı eşi Hanife Özçelik\'in Şükrüpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi\'ndeki apartmanın 5’nci katındaki dairesine giden Erkan Sağlam, evde misafir olarak bulunan ve aralarında tartışma çıkan Erkan Başyurt ile arkadaşı Serkan Elmalı\'yı 2 çocuğunun önünde tabanca vurarak öldürdükten sonra olay yerinde kaçtı. O sırada evde bulunan misafir Bahar Yılmaz ve Hanife Özçelik ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Olayın ardından arkadaşı Mustafa Kara\'nın bağ evinde yakalanarak tutuklanan Erkan Sağlam hakkında, Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne 2 cinayetin katil zanlısı olarak 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanık Erkan Sağlam ve onu bağ evinde saklayıp daha sonra da ihbar eden Mustafa Kara ile avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık Erkan Sağlam, eski eşinin kendisine \'komplo\' kurduğunu öne sürerek, \"Eve girdiğimde eski eşim misafir olduğunu söyledi. Ben de eve girdim ve onları uygunsuz bir şekilde yayılmış halde gördüm. Ben herhangi bir cinayet planı yapmadım, evdekiler benim üzerine küfür ederek geldiler, saldırdılar. Ben birine zarar vermek için gitseydim önce kapıda eski eşime ateş ederdim. Ben eski eşim tarafından bir komploya düştüm. Ağır derecede küfür etmeleri üzerine bu olayı gerçekleştirdim\" dedi.

KAVGA SAVUNMASI CEZAYI MÜEBBEtTEN DÜŞÜRDÜ

Sanık avukatı Mete Türkay ise cinayetlerin herhangi bir kasıtla işlenmediğini savundu. Öldürme kastı olan bir kişinin çocuklarının olmadığı bir ortamı seçeceğini anlatan Türkay, \"Öldürme kastı olan kişi kalp ve kafa bölgesine ateş etmesi gerekir. Öldürme kastıyla hareket ettiği iddia edilmesine rağmen olay yerinden kaçarken her iki kişi de hayatta olduğu sabittir. Olayı neticelendirmeden ayrılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Maktüllerden birinin avuç içinde barut izinin olması olay yerinde bir boğuşma ve veya birinin elinde silah olduğunu göstermektedir\" diye konuştu.

2 CİNAYETE 50 YIL HAPİS

Edirne 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iddianamede 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen katil zanlısı Erkan Sağlam\'a iyi hal indirimiyle birlikte Erkan Başyurt ve Serkan Elmalı\'yı öldürdüğü gerekçesiyle 25\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme katil zanlısı Erkan Sağlam\'ın saklandığı bağ evinin sahibi Mustafa Kara\'nın ise beraatine karar verdi.

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