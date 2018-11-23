T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski eşini yumruklayıp, tornavidayla yaraladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde G

23 Kasım 2018 18:55

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde G.K. adlı kadın, sokakta karşılaştığı eski eşi F.D. tarafından yumruklanıp, tornavidayla yaralandı. G.K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan F.D.\'yi yakalayıp gözaltına aldı.
Yenimescit Mahallesi\'nde sokakta yürüyen G.K., kendisini daha önce de ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eski eşi F.D. ile karşılaştı. F.D. çıkan tartışma sırasında G.K.\'nin yüzüne yumruk attı, ardından da cebinden çıkardığı tornavidayı kadının karnına ve bacaklarına sapladı. Şüpheli kaçarken, yaralı kadın için çevredekiler 112 Acil\'e haber verdi. G.K., gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. G.K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan F.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanPolisYenimescit MahallesiAcilKeşan Devlet HastanesiOlayınSoruşturmanın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24