Eski eşini yumruklayıp, tornavidayla yaraladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde G.K. adlı kadın, sokakta karşılaştığı eski eşi F.D. tarafından yumruklanıp, tornavidayla yaralandı. G.K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polis, kaçan F.D.\'yi yakalayıp gözaltına aldı.

Yenimescit Mahallesi\'nde sokakta yürüyen G.K., kendisini daha önce de ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eski eşi F.D. ile karşılaştı. F.D. çıkan tartışma sırasında G.K.\'nin yüzüne yumruk attı, ardından da cebinden çıkardığı tornavidayı kadının karnına ve bacaklarına sapladı. Şüpheli kaçarken, yaralı kadın için çevredekiler 112 Acil\'e haber verdi. G.K., gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. G.K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan F.D. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.