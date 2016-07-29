Eski eşini öldüren zanlının cezası 17 yıldan müebbet hapse çevrildi!

Eski eşi Canan Çömlek'i kızının gözleri önünde öldüren Yüksel Cinmantarcı'nın yargılandığı davanın temyiz duruşmasından karar çıktı.

Yarın'da yer alan habere göre, işe giderken uğradığı fırından kızıyla birlikte çıkarken eski eşi Yüksel Cinmantarcı tarafından öldürülen Canan Çömlek’in davası dün Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Daha önce sanık Yüksel Cinmantarcı 17 yıl hapis cezası almış, aile karar itiraz etmiş, dava temyize götürülmüştü. 2 yılın sonunda temyiz süreci başlamıştı. Görülen temyiz duruşmasında sanık Cinmantarcı müebbet hapse çarptırıldı.

Aile tekrar temyize gidecek

Aile suçun tasarlayarak kasten öldürme olduğunu ve ağırlaştırılmış müebbet beklediğini ve verilen karara avukatlarının itiraz edeceğini belirtti.

Canan Çömlek’in kardeşi şunları söyledi:

"Mahkemenin verdiği iyi hal indirimi tasarlayarak yapıldığı zaman caydırıcı olmuyor, biz böyle olmasını istemiyoruz, adaletten yoksun kalıyoruz. Bu aşamada sanık tutulu ama mahkemede duruşma sonrası anneme küfretmiş, kardeşimi tehdit etmiş. Bunu tabi sadece yanındaki askerler duydu. Bu tarz şeyler insanı insanı korkutuyor açıkçası. Çünkü sanık Canan ablamı öldürdüğünde diğer ablam ve kardeşimi de öldürmek istiyordu. O süreçte kaçmıştı ama nihayet yakalandı.’’

Ne olmuştu?

12 Nisan 2013 tarihinde Canan Çömlek'i önce sırtından vurup yere düşünce de defalarca ateş eden Cinmantarcı eski eşinin ailesini de hedef alacakken aynı günün akşamında yakalanmıştı. O sırada annesinin yanında bulunan Canan Çömlek'in küçük kızı ise parka kaçarak kurtulabilmişti.

Daha önce katil için 17 yıl hapis cezası verilmişti. Cezada yapılan indirimle birlikte katilin aldığı ceza 17 yılın üçte ikisine düşürülmüştü. Karara Canan Çömlek'in ailesi itiraz etmiş, dava temyize götürülmüştü. 2 yılın ardından temyiz süreci tekrar başlarken, sanık müebbet hapse çarptırıldı. Aile suçun tasarlayarak kasten öldürme olduğunu ve ağırlaştırılmış müebbet alması gerektiğini söylerken tekrar temyize gideceklerini belirtti.