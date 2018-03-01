Eski eşini ve kayınbiraderini av tüfeğiyle öldürdü (2)

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Çorum’da boşandığı 1 çocuk annesi Gamze Kuru (30) ve eski kayınbiraderi Ramazan Kuru\'yu (34) öldüren katil zanlı Yakup M., Ulukavak Mahallesi Özgür evler 6\'ncı Sokak’ta polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

ŞUÇ ALETİNİ BOŞ ARSADA OTLUK ALANA SAKLAMIŞ

Yakup M, ilk ifadesinde silahı Çöplü Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta boş bir alana sakladığını söyledi. Polisin belirtilen bölgede yaptığı aramada, pompalı tüfek saklanan yerde bulundu.

KORUMA TABELİNDE BULUNMUŞ

Bir süre önce eşinden boşanan Gamze Kuru’nun eski eşinin tehditlerinin artması üzerine dün savcılığa giderek şikayetçi olduğu ve koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bir çocuk annesi genç kadının koruma talebinin savcılık tarafından uygun bulunduğu ve ilgili karakola resmi yazının ise bugün ulaştığı öğrenildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi\'ne götürüldü. Tartışma sırasında elinden yaralandığı öğrenilen Yakup M, tedavisinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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