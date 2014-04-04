Eski eşini sokak ortasında benzinle yaktı

İstanbul Tuzla'da bu sabah saatlerinde yine bir erkek şiddeti yaşandı. Kendisinden boşanarak Tuzla'ya yerleşen G.Ç.'nin yolunu kesen S.Ç., yanında getirdiği benzini G.Ç.'nin üzerine dökerek kadını yaktı.

Ramazan Almaçayır'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Bir süre önce eşi S.Ç.'den boşanan G.Ç. yeni ev tutarak Tuzla'da yaşamaya başladı. G.Ç. bu sabah işe gitmek üzere evinden çıktı, caddede yürürken yolu boşandığı eşi S.Ç. tarafından kesildi. Çıkan tartışmanın ardından S.Ç. elindeki bidondaki benzini eski eşinin üzerine döküp ateşe verdi.

Yardıma koşan kişinin elleri yandı

Talihsiz kadın acı içinde feryat ederken, çantasında bulunan ve kendini korumak için yanında taşıdığı biber gazı da patladı. G.Ç'nin feryatlarını duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar bir taraftan kadını söndürmeye çalışırken, etkisiz hale getirmeye çalıştıkları S. Ç., onlara da benzin döküp "sizi de yakarım" diye tehditte bulundu. Eski koca S. Ç. olay yerinden yaya olarak kaçtı. G.Ç'yi söndürmeye çalışan bir kişinin de elleri yandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansa alınan G.Ç., Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine götürüldü. Ellerinden yaralanan diğer kişi de Tuzla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri dehşete düşüren olay sonrası olay yerinde incelemelerde bulundu.

'Sizi de yakarım'

Olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaparken görgü tanıkları olay anını anlattı. Olayın gerçekleştiği yerin hemen yanındaki evde oturan bir genç, "Ben evde oturuyordum bir bağırma oldu. Dışarıya çıktım kadın yanarak yatıyordu. Aşağıdan bir kaç kişi geldi, kadını söndürmeye çalıştı. Bir kaç kişi de benzin dökeni yakalamaya çalıştı. Adam kendisine engel olmak isteyenlerinde üzerinde benzin döküp "sizi de yakarım" diye tehdit etti. Adamlar aşağı doğru kaçtı, benzin dökende diğer taraftan kaçtı" diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı da "elleri ve yüzü çok kötüydü, kadın mahalleye yeni taşınmış" dedi. Yanık Tedavi Merkezine kaldırılan G.Ç.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis her yerde kaçan adamı arıyor.