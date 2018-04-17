Eski eşini öldürüp, kızını sakat bırakan sanığa müebbet istemi

TolgaYANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Sevda Yetişir\'i (37) boşanmadan önce kendisini aldattığı iddiasıyla tabancayla vurup öldüren, kızı Rabia\'yı (18) da ağır yaralayan Niyazi Yetişir\'in (43) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bir erkekle gördüğü kızına sahip çıkmadığı için tesadüfen karşılaştığı eşiyle tartıştığını öne süren Yetişir, \"Kızıma neden sahip çıkmadığını sordum. Bana küfretti. Ben öldürme amaçlı değil, yaralama amaçlı belimden tabancayı çıkartıp ateş ettim\" dedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi\'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Yetişir, şiddetli geçimsizlik nedeniyle olaydan yaklaşık 6 ay önce, eşi Niyazi Yetişir\'i terk ederek kızı Rabia ile birlikte babasının evine gitti. Çİft, geçen yıl nisan ayında da açılan dava sonucu boşandı.

EŞİNİN BOŞANMADAN ÖNCE KENDİSİNİ ALDATTIĞNI İLERİ SÜRDÜ

O dönemde bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan Niyazi Yetişir, bulundurma ruhsatlı tabancasıyla boşanmadan önce kendisini aldattığını ileri sürdüğü Sevda Yetişir\'i ağır yaraladı. Ardından yolun karşısındaki kuaför dükkanına giren Yetişir, burada çalışan kızı Rabia Yetişir\'e de 3 el ateş ederek ağır yaralayıp, kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Yetişir, kurtarılamadı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan Rabia Yetişir ise yaşam mücadelesini kazandı, ancak omuriliğine saplanan mermi nedeniyle yürüteç yardımıyla yürüyebiliyor.

\'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU\'

Yakalanıp tutuklanan Niyazi Yetişir hakkında 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'tasarlayarak adam öldürme ve yaralama\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. ilk kez hakim karşısına çıkan Niyazi Yetişir, savunmasında olay günü annesinin evine giderken eşini, tesadüfen yolda gördüğünü ileri sürdü. Niyazi Yetişir, \"Eşim Sevda aramızda daha boşanma davası yokken beni terk edip, gitti. Beni bir başkasıyla aldatıyormuş. Bunu sonradan öğrendim. Ben bu olayları öğrenince boşanma davası açtım. Daha sonra da boşandık. Olay günü büyük oğluma, annemin yanına gideceğimi söyledim. O da gelmeyeceğini söyledi. Oğlum evde tek kalacağı için kendisine zarar verebileceğini düşünerek bulundurma ruhsatlı tabancamı yanıma aldım. Yolda kızım Raiba ile karşılaştım. Ona konuşalım dedim; ancak o benim yüzüme bile bakmadı. Kuaförde mi çalışıyorsun, dedim hızlı bir şekilde yanımdan ayrıldı. Biraz zaman geçtikten sonra kızımı erkek bir şahsın kullandığı motosikletin üzerinde gördüm. Yolun karşısına geçtiğimde tesadüfen eşim Sevda\'yı gördüm. Eşimin yanında annesi vardı. Markete gidiyorlardı. Yanlarına gittim, eşime neden kızıma göz kulak olmuyorsun, dedim. Bana \'Sen karışma\' diyerek küfretti. Ben küfretme diye uyardım. Ancak devam etti. Öldürmek amaçlı değil, yaralama amaçlı yanımdaki tabancamı çıkarıp ateş ettim. O an kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Konuşurken annesi de beni itekleyince kendimi kaybedip ateş ettim. Pişmanım\" dedi.

Eşini vurduktan sonra kızının işyerine gittiği ifade eden Yetişir, \"Tabancayla marketten çıktıktan sonra kızımın, çalıştığını söylediği kuaföre gittim. Kızımı alıp küçük kardeşinin yanına bırakmak istedim. Kızıma konuşmak istediğimi söyledim. Kızım çalıştığı için çıkmak istemedi. Elinden tuttum; ancak yine gelmek istemedi. Kızımın ustası Zeynep Hanım makasla üzerime geldi. Korktum, ne yapacağımı bilemedim. Tabanca aklıma geldi. Namluyu yukarı tutup, Zeynep Hanım\'a bakarken iki el ateş ettim. Kızımın vurulduğunu görmedim. Zeynep Hanım\'ın ambulans diye bağırdığını duydum. Ben de oradan uzaklaştım. Eve uğrayıp paramı aldım ve polislere teslim oldum. Bu olayları kesinlikle planlayarak yapmadım. Annemlere giderken tesadüfen karşılaştım\" diye konuştu.

YÜRÜTEÇLE GELDİ

Tanık olarak dinlenen Rabia Yetişir ise yürüteçle güçlükle mahkeme salonuna geldi. Yetişir, babasının, annesini sürekli olarak tehdit ettiğini ileri sürdü. Anne ve babasının tehdit ve şiddetli geçimsizlik sonucu boşandığını ifade eden Rabia Yetişir, şunları söyledi:

\'Babam, annemi sürekli tehdit ediyordu. Boşanma davasından önce annem ile beraber dedemin yanına gitmiştik. Boşanma davası açıldıktan sonra annem telefonda birisi ile konuşmuş ve oraya gitti. Bu kişi Adana\'daymış. Ben de sonradan öğendim. Ben kuaförde çalışıyorum. Babamda sürekli çalıştığım yere gelip içeri girmeye çalışıyordu. Konuşmak için geldiğini söylüyordu. Sürekli annemi soruyordu. Ben de artık konuşmayı bıraktım. Çünkü bizimle ilgilenmiyordu. Boşandığı annemi soruyordu. Arife günü yolda babamla karşılaştık. Bana annemi soracağını düşünerek konuşmak istemedim. Kuaföre gittim. Oradan da erkek arkadaşımla motosikletle kahvaltı yapmaya gittik. Kahvaltı yapıp geldikten sonra babamın kuaförün yakınlarında beklediğini fark ettim. Yarım saat sonra kuaföre girdi. Bana çık dışarıya diye bağırmaya başladı. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken silahı doğrulttu ve ateş etmeye başladı. Silahı bana doğrulttu. Aramızda 3-4 metre kadar bir mesafe vardı. İçeride benden başka 3 kişi daha vardı. Onlar bağırarak başka bir odaya kaçmaya çalıştılar. Bu sırada babam 3 el ateş etti. Silah sesinden sonra zaten kendimden geçtim. Gözümü açtığımda yerdeydim. Etrafımdakiler bağırıyordu. Ambulans çağırın diyebildim.\"

MAHKEME AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ

Sanık ve tanık savunmalarının ardından sanık avukatı, Niyazi Yetişir\'in akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle cezai ehliyetinin olamayacağını belirterek bu konuda araştırma yapılarak rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de Niyazi Yetişir\'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını istedi. Dava, ertelendi.



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