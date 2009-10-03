T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski eşini öldürüp intihar etti

03 Ekim 2009 04:55

Bahçelievler'de bir kişi, tartıştığı eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Gürsel Gül (32), 4 yaşındaki oğlunu teslim etmek üzere buluştuğu eski eşi Nihal Ak (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihal Ak'a tabancayla ateş açan Gül, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Göğsünden vurulan Nihal Ak olay yerinde hayatını kaybederken, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gürsel Gül de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nihal Ak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24