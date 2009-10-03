Eski eşini öldürüp intihar etti

Bahçelievler'de bir kişi, tartıştığı eski eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde Gürsel Gül (32), 4 yaşındaki oğlunu teslim etmek üzere buluştuğu eski eşi Nihal Ak (25) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nihal Ak'a tabancayla ateş açan Gül, daha sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Göğsünden vurulan Nihal Ak olay yerinde hayatını kaybederken, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gürsel Gül de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nihal Ak'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.