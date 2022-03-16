Eski eşini öldürüp, "Bunun savunulacak yanı yok" dedi; iyi halden 20 yıl hapis aldı

Bursa'da, boşandığı eşi Fatma Gökce’yi (53) bıçaklayarak öldüren İlhan Gökce’nin (57) yargılanması tamamlandı. Son duruşmada, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" diyen Gökce'ye, mahkeme heyeti, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, "aşırı tahrik" ve "sanığın duruşmadaki iyi halini" gerekçe göstererek cezayı 20 yıla düşürüp Gökce'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.



31 Ağustos 2021’de meydana gelen olayda Fatma Gökce, boşandığı eşi İlhan Gökce tarafından göğüs ve kasığından olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Aynı binada oturan çocukları tarafından hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İlhan Gökce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan İlhan Gökce, daha önce yaptığı savunmasında, "Ben kalp hastasıyım. O gün uzun süre yatarak tedavi gördüğüm Çekirge Devlet Hastanesi'nden taburcu oldum. Hastaneden çıkınca, kızımız hakkında olur olmaz laflar konuştuğunu duyduğum, boşandığım eşim Fatma Gökce'nin yanına gittim. Benzer lafları bana da söyledi. Erkekliğimin olmadığını öne sürdü. Hakaret etti. Ben de dayanamayıp mutfaktan aldığım bıçakla istem dışı onu yaraladım. Pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık İlhan Gökce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, daha önceki ifadesini tekrarlayıp, "Keşke o gün hastaneden çıkmasaydım. Hastanede ölüp kalsaydım da Fatma yaşasaydı. Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok. Söyleyeceklerim bundan ibaret" dedi.



Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü İlhan Gökce'ye, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Olayda tahrik olduğunu iddia eden mahkeme, bu cezayı 24 yıla düşürürken, 'sanığın duruşmadaki iyi halini' gerekçe göstererek Gökce'yi 20 yıl hapis cezasına çaptırdı. Gökce'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA)



