Eski eşini öldüren sanığa 'cesedi getirdi' indirimi!

Eski eş cinayetinde sanığın eşini vurduktan sonra hastaneye götürmesi nedeniyle mahkeme, ‘iyi hâl’ indirimi uygulayarak cezasını ömür boyuna çevirdi

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, Kocaeli Gebze’de üniversite mezunu bir çocuk annesi Mehtap Bülbül (25), eşi Volkan Civelek’ten (32) şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı.

Ölüm tehditleri alan kadına polis koruması verildi. Korumaya rağmen 19 Ocak 2013’te silahla vurularak öldürüldü. Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, kadının başkasıyla ilişkisi olduğu “kuşkusu” nedeniyle tahrik indirimi istedi. Civelek ‘cinayet’ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşini vurduktan sonra hastaneye götürmesi nedeniyle mahkeme ‘iyi hâl’ indirimi uygulayarak cezasını ömür boyuna çevirdi.

Kararı beğenmeyen Civelek “Bu kararı vicdanen mi, yoksa baskı altında mı verdiniz?” diye bağırdı. Hâkim de, “Terbiyesizlik yapma” diye kızdı.