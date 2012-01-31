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Eski eşini öldüren sanığa 25 yıl hapis KOCAELİ (A.A )

31 Ocak 2012 20:33

-Eski eşini öldüren sanığa 25 yıl hapis KOCAELİ (A.A )- 31.01.2012 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 4 yıl önce boşandığını eşini çocuklarının önünde 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Şener ile öldürülen İnci Sezer'in ağabeyi Sinan Sezer katıldı.  Duruşmada söz alan sanık avukatı Nurcan Özlen, müvekkilinin olay günü maktulle konuşmak için olay yerine gittiğini, boşandığı eşinin intihar edebileceği ihtimali üzerine eve girdiğini söyledi.  Öldürülen İnci Sezer'in müvekkiline olaydan önce küçük düşürücü sözler söylediğini öne süren Özlen, ''Maktul sözleriyle tahrik etmiştir. Müvekkilimin sabıkası yoktur, üzerinde herhangi bir suç aleti de ele geçirilememiştir. Bu da müvekkilimin olay yerine maktulü öldürmek için gitmediğini delil teşkil eder, kendisi de zaten pişmandır'' dedi.  Son sözü sorulan sanık ise çok pişman olduğunu olduğunu belirterek, ''Duygularımı kelimelere dökemiyorum, ne söyleyebilirim... Sadece adalete güveniyorum'' ifadesini kullandı.  Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eski eşi İnci Sezer'i kasten öldürdüğüne hükmederek, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, cezayı 25 yıla indirdi.  İddianamede, 26 Eylül 2011'de sanığın 4 yıl önce boşandığı eşi İnci Sezer'i, Tavşantepe Mahallesi Okşan Sokak'taki evinde 4 çocuğunun gözü önünde 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtiliyordu. 

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