Eski eşini bıçaklayıp selfie çekti: Sanırım ben bir canavarım

Rusya'da yaşayan 25 yaşındaki kadının eski eşini bıçakladıktan sonra çektiği görüntüler tartışma yarattı.

25 yaşındaki Olga, eski eşi Oleg ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Oleg, eski eşinin boğazına sarıldı ve onu boğmaya çalıştı. Bu sırada Olga eline bir bıçak aldı ve eski eşini yaraladı. Eski eşini bıçaklayan Olga kanlar içerisindeki adamla selfie çekti ve eski eşinin dehşet verici görüntülerini arkadaşlarına gönderdi.

2 yaşında çocuğu olan Olga'nın arkadaşlarına gönderdiği mesajda şunlar yazıyordu:

"Millet, eski eşimi bıçakladım. 3 saatimi acilde geçirdim. Anca her şeyi temizleyebildim. Sanırım ben bir canavarım"

Olga'nın çektiği görüntüler sosyal medyaya da düştü. Polisin de görüntülerden haberdar olmasının ardından Olga gözaltına alındı fakat bir süre sonra serbest bırakıldı.