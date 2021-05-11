Eski eşini beyzbol sopasıyla dakikalarca döven erkek, serbest bırakıldı!

Kocaeli’de yaşayan E.H. isimli kadın, 3 yıl önce boşandığı G.Ş. tarafından beyzbol sopasıyla dakikalarca darp edildi. Olayın ardından gözaltına alınan G.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.'den borç istedi. E.H.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefonda kadına hakaret eden G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan kadını beyzbol sopasıyla dövmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)