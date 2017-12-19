Eski eşine tecavüzden 15 yıl 10 yıl hapis cezası

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de D.Ö.\'ye (39), boşandığı eşi L.Ö.\'ye (38)bıçak tehdidi ile tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen Ekim ayında Alanönü Mahallesi\'nde meydana geldi. İddialara göre D.Ö., ayrıldığı eşi ve 2 çocuğunun annesi L.Ö.\'nün evine geceleyin kapıyı tekmeleyerek zorla girdi, boğazına bıçak dayayarak mutfakta tecavüz etti. L.Ö.\'nün şikayeti üzerine D.Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında \'Nitelikli cinsel saldırı, silahla tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme\' suçlarından dava açılan D.Ö. bugün yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi. D.Ö., \"Karım beni iki sene boyunca dövdü. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Ailemi ve çocuklarımı çok seviyorum. Ben suçsuzum. Onunla gönül rızası ile birlikte oldum. Beraatımı istiyorum\" dedi.

Duruşmaya katılan L.Ö. ise eski eşinden şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti D.Ö.\'yü 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. D.Ö., jandarmalar tarafından duruşma salonundan çıkartılırken, eski eşi L.Ö.\'ye, \"Vazgeç bir tanem, çocuklarım için lütfen\" diyerek ağladı. L.Ö. ise eski eşine tepki gösterip sinir krizleri geçirdi ve ardından yere yığılıp kaldı. Baygınlık geçiren L.Ö. duruşma salonunda avukatların müdahalesinin ardından kendine geldi.

