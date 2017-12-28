Eski eşinden, oyuncu Hazım Körmükçü hakkında uzaklaştırma talebi

Türkücü Hilal Özdemir, iki yıl önce ayrıldığı iki çocuğunun babası tiyatro oyuncusu Hazım Körmükçü’nün kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle aile mahkemesine başvurdu. Hazım Körmükçü’ye uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep eden Hilal Özdemir, “Babalarının maddi-manevi ilgisizliği çocukları çok etkiledi. Ben de nafaka davası açtım. Hazım davayı öğrenince beni arayarak tehdit ve hakaret etti. Evime girip çıkarken huzursuzum” dedi.

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir 2013 yılında evlendiler. Ancak evlilikleri 2015 yılında karşılıklı anlaşarak sona erdi. Çiftin kızları Arda ve oğulları Ayka anneleriyle birlikte kaldı. Hilal Özdemir’in iddiasına göre, Hazım Körmükçü ayrıldıktan sonraki süreçte maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmedi. Hilal Özdemir de geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’nde nafaka davası açtı.

Hürriyet gazetesinden Eyüp Serbest’e konuşan Hilal Özdemir’in iddiasına göre davayı öğrenen Hazım Körmükçü, eski eşini arayarak tehdit etti. Oğlunu da defalarca arayarak eski eşiyle ilgili sorular sordu. Bu olayın ardından telefonlarını değiştiren Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisi ve çocukları ile evine yaklaşamaması için uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi.

"Hakaret davası da açacağım"

Özdemir, “Sonrasında hakaret davası da açacağım. Hazım beni aradığında stüdyoda kayıttaydım. Yanımda Hüner Coşkuner ve klip yönetmenim de vardı. Bana ‘Ben senin burnunu mu kırdım?’ diye sorunca telefonu kapattım. Sonra bir daha aradı ve aynısını söyledi. ‘Burnumu kırmadın ama tekme tokat atıp yerlerde sürükledin’ diye cevap verdim. Sonra bana hakaret ve küfür etti. Olayların buraya gelmesini kimse istemez. Ben sadece çocuklarımın üzülmesine üzülürüm. Evime girip çıkarken huzursuzum. Beni rahatsız ettiğine dair kayıtlarım ve kanıtlarım var. Bunları da mahkemeye sunacağım.”