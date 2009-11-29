Eski eşi sevişme görüntülerini mahkemeye teslim edecek

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Ünlü sanatçı Jennifer Lopez'in, 90'lı yıllarda 11 ay evli kaldığı eski kocası Ojani Noa, sanatçının evli oldukları dönemde çekilen çok özel görüntülerini kayıtlara geçirilip kamuoyuna açıklanması için mahkemeye teslim edeceğini açıkladı. Lopez'in eski kocası Noa'nın menejeri Ed Meyer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Lopez aleyhinde 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmaya hazırlandıklarını belirterek, "Lopez, bu çok özel görüntülerin mahkeme kayıtlarına girmesini istemiyor, ancak önümüzdeki hafta biz bu çekilen görüntüleri mahkemeye teslim edeceğiz, böylece basın ve kamuoyu görüntüleri izleme şansını elde edecek." diye konuştu.Lopez, eski kocası Noa'nın 1997 yılında balayı görüntülerini yayınlama olasılığına karşı, eski kocası ve Ed Meyer aleyhinde 10 milyon dolarlık bir dava açmış ve Kaliforniya'daki bir mahkeme 9 Kasım'da aldığı bir kararla bantlara yayın yasağı getirmişti. Şarkıcı Marc Anthony ile evli olan Lopez, Noa ile bir yıl evli kalmıştı. 2006'da da özel hayatı hakkında ayrıntılar içeren bir kitap yayınladığı için Noa'ya bir dava daha açmıştı.11 saat süren görüntülerde, Jennifer Lopez ile annesi arasında utanç verici, çirkin bir karşışıklı tartışma. Lopez'in sadece iç çamaşırlarıyla kendi banyo aynasında iç gıdıklayıcı bir şekilde süzmesi. Lopez'in eski kocası Noa ile açık saçık bir mayo ile yatakta görüntüleri. Lopez'in iç çamaşırsız bir şekilde çok kısa etekli bir elbise ile motorsiklet kullanması ve çiftin balayında çekilmiş özel görüntülerinde olduğu iddia ediliyor.