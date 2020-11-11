Eski eşi, Scottie Pippen'ı başka bir NBA yıldızıyla aldattığını itiraf etti!

NBA dünyası, efsane isim Scottie Pippen'ın eşi Larsa Pippen'ın aldatma itirafıyla çalkalanıyor. 46 yaşındaki Larsa, 2 yıl önce boşandığı Scottie Pippen'ı 2016 yılında Cleveland forması giyen Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti.



46 yaşındaki Larsa Pippen, Hollywood Raw isimli podcastte yaptığı açıklamada efsane ismi Cleveland Caveliers forması giyen Tristan Thompson'la 2016 yılında aldattığını söyledi.

İsmini, Khole Kardashian ile yaşadığı aşkla magazin gündemine taşıyan Thompson'ı Khole ile tanıştıranın kendisi olduğunu söyleyen ve Khole Kardashian'ın ablası Kim Kardashian'ın en yakın arkadaşı olan Larsa Pippen yaptığı açıklamada, "Tristan'ı Los Angeles'ta, Kim Kardashian'ın düzenlediği bir partiye götürmüştüm. Khole ile tanıştırdım. Partiden maksimum 10 gün sonra görüşmeye başladılar. Şu an ne durumda oldukları umurumda değil" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda girişimci olan Larsa, 29 yaşındaki basketbolcuyla Khole Kardashian ile ilişkisi başladıktan sonra iletişim kurmadıklarını ve yaşadıkları birlikteliğin bu ilişkiden önce olduğunu belirtti.



Ayrıca Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ın parasını Tristan Thompson'la yaşadığı birliktelikte sıkça harcadığını da sözlerine ekledi.

NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Michael Jordan'ın en iyi takım arkadaşı olarak bilinen Scottie Pippen ile Larsa Pippen, 2018 yılında resmi olarak boşanmışlardı.