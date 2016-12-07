Eski eşi, Mehmet Baransu'nun çocuklarının soyadını değiştirdi

Balyoz'da kumpas davası sanığı Mehmet Baransu'nun eski eşi, mahkemeye başvurarak iki çocuğunun soyadını değiştirdi. Esra Konur, çocuklarının Baransu soy isminden dolayı okulda ve arkadaş çevresinde sıkıntı yaşadığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın bugün karar duruşması görüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre; duruşmaya davacı Esra Konur ile Nufüs Müdürlüğü'nü temsilen bir kişi katıldı. Duruşmada ilk olarak Esra Konur'un halasının kızı tanık olarak dinlendi. Çocukların Baransu isminden dolayı mağdur olduğunu anlatan tanık, "Çocukları okulda ve dışarıda, 'FETÖ'cünün çocuğu' diye sıkıştırıyorlar. Hatta büyük çocuk sokağa çıkamaz hale geldi. Çocukların geleceği ve psikolojisi açısından soy adlarının değiştirilmesi onlar için iyi olur" diye konuştu.

"Baban nerede diye soruyorlar"

Daha sonra söz alan Esra Konur da, "En basitinden çocuklar okuldayken isimleri okunduğunda, 'Aaa sen Baransu'nun çocuğumusun. Baban nerede' diye soruyorlar. Çocuklar bu sorular karşısında bunalmış durumdalar. Davamızın kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi. Söz alan nufüs temsilcisi ise davanın reddedilmesini istedi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, her iki çocuğun soy adlarının değiştirilmesine karar verdi.