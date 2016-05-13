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Eski eşi Hakan Ural'dan Sibel Can'a: Ne evlenmesi, üç çocuğu var

Sibel Can da evlilik iddialarını yalanlamıştı

13 Mayıs 2016 12:46

Hakan Ural, Sibel Can'ın üçüncü kez nikah masasına oturacağına dair iddialarla ilgili olarak, "Ne evlenmesi, üç çocuğu var" dedi.

Renkli Sayfalar programına telefonla bağlanan Ural bu iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ural Sibel Can'ın Monako'da tanıştığı bir İngiliz işadamıyla evleneceği iddiaları üzerine "Kadının üç çocuğu var. Evlense arar tebrik ederim" dedi.

Sibel Can cephesinden gelen son haberlere göre ünlü sanatçı üçünhcü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Gelinlik siparişini bile veren ünlü şarkıcı, altı ay önce Monaco’da tanıştığı İngiliz işadamı ile Ramazan Bayramı sonrası Fransa’da evlenecek.

Can, moda tasarımcısı Nur Yerlitaş’a gelinlik siparişi de verdi. Şarkıcı, beyaz ve sade bir gelinlik istedi.

 

Düğün Fransa'daki evinde

 

Düğün ise Sibel Can’ın Fransa’nın turistik bölgesi Cote d’Azur’daki evinde yapılacak. Klasik Fransız mimarisinin güzel örneklerinden biri olan evdeki düğüne Can’ın yakın çevresinden 40 kişi katılacak.

Sibel Can, 1988 yılında evlendiği Hakan Ural’dan 1999 yılında boşanmıştı. Bu evliliğinden bir oğlu ve bir kızı olan şarkıcı, 2000 yılında da müteahhit Sulhi Aksüt ile evlenmişti. Can’ın 10 yıl süren bu evlilikten de bir oğlu bulunuyor.

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