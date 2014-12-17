T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Eski eşe tecavüze 25 yıl hapis

İddiaya göre bıçak zoruyla eski eşine tecavüz eden Murat K., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

17 Aralık 2014 11:57

Kütahya'da boşandığı eşi A.K.'ye tecavüz etmek ve eşinin arkadaşı S.K.'yı da evde zorla alıkoymak suçundan yargılanan Murat K. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Murat K. ile A.K. 11 Eylül 2014 tarihinde Kütahya Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Murat K., iddiaya göre bir hafta sonra 18 Eylül'de boşandığı eşi A.K.'yi çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını göstermesi için evine çağırdı. A.K., yanına arkadaşı S.K.'yı alıp eski eşinin evine gitti. Murat K. iddiaya göre bıçak zoruyla eski eşi A.K.'ye tecavüz etti, S.K.'yı da bir süre evde alıkoydu. Olayın ardından Murat K. şikayet üzerine polis tarafından yakalandı ve çıkardığı mahkemece tutuklandı.  

Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada mahkeme heyeti Murat K.'ya boşandığı eşine tecavüz suçundan 18 yıl, S.K.'yı da evde alıkoyup hürriyetinden yoksun bıraktığı için 7 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ETİKETLER

erkek şiddetieski eştecavüz25 yıl hapis cezasıkütahya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24