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Yaşam

Eski eşe sokak ortasında dayak

Denizli'de bir kadın eski eşi tarafından sokak oratasında şiddet gördü

08 Haziran 2013 01:26

Denizli'de, bir kadın, yanındaki erkekle birlikte boşandığı eşi tarafından cadde ortasında darp edildi. Kavgayı, çevredekiler güçlükle ayırabildi.

Kadına şiddeti gözler önüne seren olay, Gazi Bulvarı'ndaki bir banka şubesi önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

Ramazan Çetin'in Doğan Heber Ajansı'nda yer alan habere göre, bir kadın ile yanındaki erkeğin, başka bir erkek tarafından yumruklandığını gören çevredekiler yardıma koştu.

Kavga sırasında, 'Ne eşi, biz seninle boşandık. Sen kim oluyorsun benim hayatıma karışıyorsun?' diye bağıran kadın ile yanındaki erkeği, araya giren çevredekiler kurtardı.

30-35 yaşındaki öfkeli genç, çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılırken, aldıkları yumruk darbeleriyle neye uğradığı şaşıran kadın ve yanındaki erkek de polis gelmeden olay yerinden ayrıldı.

 

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