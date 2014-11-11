Eski eşe 1 milyar tazminat

ABD’nin Oklahoma eyaletinde mahkeme petrol şirketi Continental Resources Başkanı Harold Hamm’in boşandığı eşine yaklaşık 1 milyar dolar vermesini kararlaştırdı.

Erin Ailworth'un WSJ Türkiye'deki haberine göre, mahkemenin Pazartesi günü yayınlanan kararında; Hamm’in petrol şirketinin kontrolünün devam ettirebileceği kaydedildi. Hamm ile 1988 yılında evlenen ve aynı şirkette daha önce avukatlık yapan Sue Ann Hamm, boşandıkları için birkaç milyar dolar talep ediyordu. Sonuç olarak mahkeme talep edilenden daha az bir ödeme kararı vermiş oldu.

Petrol şirketinin kurucusu ve CEO’su da olan Harold Hamm’ın avukatı Michael Burrage yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Hamm, kararın adil ve adalete uygun olduğunu düşünüyor. Sonunda bitti. Bu birçok spekülasyonun da sona ermesi demek.”

Bayan Hamm’ın avukatı ise seçenekleri değerlendirmekte olduklarını söylemekle yetindi.

Boşanma davası 2,5 yıl sürdü. Bu süreçte Sue Ann Hamm, eşi Harold’ın evlilikleri süresince yaptığı liderlik ve aldığı kararlar nedeniyle Continental’in borsadaki değerinin düştüğünü kanıtlamak için şirketten 600 bin sayfadan fazla doküman istemişti.

Continental Mayıs 2007’de hisse başına 7,05 dolar ile borsada halka açılmıştı. Şirketin hisseleri Pazartesi günü yüzde 1,7 değer kaybederek günü 54,22 dolardan kapattı.

Harold Hamm, Continental’ın 250 milyondan fazla hissesine sahip. Bu şirketin yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor. Bu da 14 milyar dolarlık bir değer anlamına geliyor. Bazı analistler Harold’ın alınacak bir mahkeme kararı nedeniyle ciddi miktarda hisse satmak zorunda kalması durumunda bunun kendisinin Continental’daki kontrolünü zayıflatacağı spekülasyonlarında bulunuyordu.

Mahkeme Sue Ann Hamm’in evlilik kapsamında malların ortaklığından alacağı paranın yeterli olduğuna ve ek bir desteğe ihtiyacı olmadığına hükmetti.

Continental, Kuzey Dakota’nın en büyük petrol üreticisi konumunda. Bu bölgede kaya petrolünde yaşanan patlama nedeniyle geçen son beş yılda günde 1 milyon varilden fazla petrol üretimi yapılıyor.

'Karar olumlu'

68 yaşındaki Harold Hamm, halihazırda eski eşine 22,8 milyon dolar ödedi. Bu nedenle şu an 972,7 milyon dolar daha ödemek zorunda. Bu ödemenin yıl sonuna kadar gerçekleşmesi de gerekiyor. Bu ödemenin ardından geri kalan meblağ faizler de dahil aylık taksitler şeklinde yapılacak. Ödemenin tamamı yapılıncaya kadar Harold Hamm’in 20 milyon hissesine de rehin konuldu. Mahkeme bunlara ek olarak bayan Hamm’a çiftin sahip olduğu iki evin ve bir çiftliğin tapusunu da verdi.

Harold Hamm’e ise bir ev, iki at, bazı aile fotoğrafları, kitaplar, silahlar ve el aletleri bırakıldı.

RBC Sermaye Piyasaları’ndan analistler mahkeme kararının Continental için olumlu olduğunu belirtiyor. RBC boşanmanın Harold Hamm’e 2 milyar dolardan daha fazlaya mal olacağı tahmininde bulunuyordu.

Continental ise yaptığı açıklamada boşanmanın şirketin operasyonlarını etkilemeyeceğini tekrarladı.