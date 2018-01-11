Eski eş cinayeti davasında akıl sağlığı raporu istendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra barışıp, yeniden birlikte yaşamaya başladığı Eda Okutgen\'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak\'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Duruşma, sanığın akıl sağlığı ile ilgili hazırlanan detaylı raporun gelmesi için ertelendi.

Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi\'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan 2 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak\'tan, 2013\'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Eda Okutgen ve Uğur Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Eda Okutgen\'i defalarca bıçakladı. Okutgen hastanede hayatını kaybederken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarınca da görüntülendi.

Sanık Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen\'i \'kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Uğur Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu\'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasına Eda Okutgen\'in babası Abdullah Orhan Okutgen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı katılırken, sanık Uğur Bunyak, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde olduğu için duruşmaya getirilmedi. Mahkeme heyeti, Uğur Bunyak\'ın suçu işlediği tarihte akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan detaylı raporun, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi tarafından gönderilmesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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