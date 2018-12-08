Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı'na tutuklama kararı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın 2008'deki protesto gösterileri sırasında çıkan ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda payı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

Ermenistan Özel Soruşturma Servisi, 2008’de 'anayasal düzenin ihlal edilmesi' suçlamasıyla önleyici tedbir olarak 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'da Cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan’ın tutuklanması istemiyle mahkemeye başvurmuştu.

Koçaryan suçlamaları kabul etmemiş, kendisine siyasi baskı yapıldığını savunmuştu. Erivan Genel Hukuk Mahkemesi tarafından temmuz ayında Koçaryan'a tutuklama kararı verilmişti. Daha sonra kefaretle serbest bırakılmıştı.

Ermenistan’da 2008’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine itiraz etmek için gösteriler düzenlenmiş, 1 Mart 2008'de çıkan olaylarda 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetmişti.