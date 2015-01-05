Eski erkek arkadaşının evine girmek istedi, çırılçıplak bacaya sıkıştı

ABD'nin California eyaletinde bir kadın, çıplak bir halde eski erkek arkadaşının evinin bacasına sıkışınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti. California'daki Woodcrest yerleşim bölgesindeki yaşayan bir erkek, gecenin bir yarısı eski kız arkadaşının yardım çığlıklarıyla uyandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üç çocuk annesi 35 yaşındaki kadın, sabah 05.00 sularında eski erkek arkadaşının evine ön kapıdan giremeyince önce çatıya tırmandı, sonra da üzerindeki tüm kıyafetleri çıkarıp bacadan eve inmeye çalıştı. Ancak işler beklediği gibi gitmeyince çırılçıplak bir halde bacanın içinde sıkışıp kaldı.

Eski sevgilisinin çığlıklarıyla uyanan adam, itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri iki saatlik bir çalışma sonucunda yangın çıkışını kırarak kadını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Hafif yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.