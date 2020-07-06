Eski erkek arkadaşından şiddet gören kadın: Karakola gidiyor, ifade verip çıkıyor

İstanbul Pendik’te eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilip darbedilen kadın bu saldırının ilk olmadığını belirterek “Karakola gidiyor ifade veriyor ve çıkıyor" dedi.

İktidar, kadına karşı şiddete karşı mücadele eden kadın örgütlerinin, "Geri çekilme halinde kadına şiddet artar" uyarısı yaptığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi tartışırken kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor. İstanbul Pendik’te N.Y. adlı bir kadın, eski erkek arkadaşı tarafından yolu kesilerek darbedildi. Bir kadın da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sevgilisi tarafından silahla yaralandı.

Yol kesti, darbetti, serbest bırakıldı

Pendik’te bir kadının eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi, ardından aracı tekmelendi. Kadın emniyette verdiği ifadede “Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti” dedi. Olay sonrasında ifadesi alınan Y.G’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansına (DHA) konuşan N.Y. saldırgan ile olan ilişkisini bitirdiğini belirterek “Ben kiraladığım aracımla giderken bir araç önüme kırdı. Araçtan iki kişi indi. O kişilerden birisi benim eskiden görüştüğüm bir insandı. İki hafta önce ben onunla görüşmeyi sonlandırdım. Her yerden engellemiştim. ‘Camı aç’ diye vurdu. Ben korkumdan açamadım. Çünkü daha önce beni darbetmişti. Bana zarar verecek diye korkumdan camı açamadım. Sadece camı yarıladım. Beni tehdit etti. Bağırdı, çağırdı. Arabayı geri vitese takıp kaçmaya çalıştığım esnada camı kırdı” diye konuştu. N.Y, şüphelinin camı kırdıktan sonra sol koluna vurduğunu, saçlarını çektiğini de söyledi.

"Seni öldürürüm diye tehdit ediyor"

Y.G’nin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını söyleyen N.Y, “Uzaklaştırma kararı olduğu halde daha önce de eski eşini darbetmiş. Karakola gidiyor ifade veriyor ve çıkıyor. İlk defa darbedildiğimde bana, ‘Ne olacak ki, ifade verir çıkarım bu sefer seni öldürürüm. Benim kaybedecek bir şeyim yok' dedi. Ölümle tehdit edildim. Kızımla, kız kardeşimle tehdit edildim. Defalarca darba uğradım. O zaman hep korkumdan, şikayet etsem ne olacak ki ifade verip çıkacak, beni öldürür, kız kardeşime zarar verir” şeklinde konuştu.

"İlk defa şiddetine maruz kalmıyorum"

N.Y, “Korkarak yaşamak istemiyorum. Ben bu zamana kadar korkarak durdum. İlk defa şiddetine, zorbalığına maruz kalmıyorum. Defalarca haksız yere de çok çok yaşadım. Sustukça bunun devamı geliyor. Korkarak yaşamak istemiyorum. Ceza almasını istiyorum. Etrafta elini kolunu sallayarak dolaşmasını istemiyorum. Eski eşinin de şikayetleri var bununla ilgili. Şu anda öğrendiğim kadarıyla tehditten aranması varmış. Bu kadar insana bu kadar korkuyu yaşatamamalı. Ben bu zamana kadar kızımdan endişe ettiğimden dolayı sustum. Ben bu sefer kızım için konuşuyorum. Kızımı ve kendimi korumak için konuşuyorum” diye konuştu.

"Ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor"

N.Y. yetkililere seslenerek, “Emniyete sesleniyorum, bu tarz insanların ellerini kollarını sallaya sallaya bizim gibi savunmasız kadınlar için tehlike oluşturarak, bizleri korkutarak etrafta dolaşmasın. Maddi, manevi, bedenen her türlü tarafından kullanıldım. Buna daha devam edilmesini istemiyorum. Bana bunları yaptı benden sonra bir başkasına, bir başka genç kıza, eski eşine yapabilmesini de istemiyorum” dedi.

İlçe emniyet müdürlüğü önünde kadına silahlı saldırı

Öte yandan Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bir erkek, tartıştığı sevgilisini silahla yaraladı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan gözaltına alındı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre 50 yaşlarında olduğu öğrenilen erkek saldırgan sevgilisi olduğu iddia edilen kadına ateş açtı. Kurşunlardan biri kadının sol kasığına isabet etti. Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.