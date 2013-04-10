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Politika

Eski Ergenekon savcısının cezası kesinleşti

Kasım İlimoğlu'na 3 ay 3 gün hapis cezası verildi

10 Nisan 2013 19:32

Görevinden alınan Ergenekon savcısı Kasım İlimoğlu'na "görevi savsama" suçundan 3 ay 3 gün hapis cezası verildi. İlimoğlu, 2009'da  Ergenekon soruşturmasına atanmış, 2011 yaz kararnamesi ile de özel yetkileri alınmıştı.

Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1 ay 16 gün süreyle kamu görevinden yoksun bırakma cezası da verilen Savcı İlimoğlu’nun temyiz istemi dün görüştü. Kurul, İlimoğlu’nun temyiz talebini reddetti ve cezasını onadı. İlimoğlu, günlüğü 20 liradan 1860 lira adli para cezasını çevrilen bu cezasını birer ay arayla on eşit taksitle ödeyecek. Taksitleri aksatması halinde cezası hapse çevrilecek.

Birinci sınıf hakim olduğu için Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nde yargılanan İlimoğlu, UYAP sisteminden kaynaklanan sorunlar bulunduğunu, 16 aylık sürede 1984 soruşturma evrakını sonuçlandırdığını ve “çok titiz çalıştığını” savundu. Ancak, Daire, İlimoğlu’nun savunmasını inandırıcı bulmayarak mahkumiyetine karar verdi. Daire, kararında şöyle denildi:

“Sanığın işbölümü cetveline göre kısa bir süre Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevlendirildiği bunun dışında genel soruşturma evrakına bakmakla görevlendirildiği 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 35 adet dosyanın duruşmasına çıkıp, 76 adet dosyaya esas hakkında mütalaa verdiği sanığın teftiş dönemi içerisinde 3317 adet soruşturma dosyasına bakıp bunlardan 1945 adedini sonuçlandırdığı, elinde 1372 dosyanın kaldığı elindeki dosyalardan üçte birinden fazlasını oluşturan 541 tanesinde 4 aydan 1 yıl 3 ay 8 güne varan sürelerle işlemsiz bıraktı."

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