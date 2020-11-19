Eski en iyi arkadaşı, Ivanka Trump ile olan anılarını paylaştı: Bana, "Niye s.çtığımın fakir insanları hakkında kitap öneriyorsun" diye tepki göstermişti

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın okul arkadaşı Lysandra Ohrstrom, kaleme aldığı makalede eski dostuna sert eleştiriler yolladı.

Düğününde Ivanka Trump'ın nedimesi olduğunu ifade eden Ohrstrom, arkadaşının da "tıpkı babası gibi" para ve övülmek konusunda takıntılı olduğunu ifade etti.

Vanity Fair için yazdığı makalede, "Statü, para ve güç arayan Trump radarından onda da vardı" yazan Ohrstrom, "Tıpkı babası gibi Ivanka da arkadaşlarını kendisini kurtarmak için satma iç güdüsüne sahipti" diye devam etti.

Yazısında çeşitli anekdotlar da paylaşan Ohrstrom, 20'li yaşlarının ortasında Trump'a Richard Russo'nun Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 'orta sınıf' insanların hikayesini anlatan "Empire Falls" kitabını önerdiğini aktardı. Ohrstrom, Ivanka Trump'ın kendisine bu tavsiye karşısında, "Ly, neden bana s.çtığımın fakir insanları hakkında bir kitap okumamı tavsiye ediyorsun? Böyle bir şeyin ilgimi çekeceğini nereden çıkardın" dediğini belirtti.

Bir süre Lübnan'da da çalışan bir gazeteci olan Ohrstrom, buradan aldığı ve üzerinde Arapça yazılar yazan kolyeyi görünce Ivanka'nın, "Yahudi sevgilin seks yaparken o kolye suratına çarptığında ne hissediyor? O şeyi nasıl takabilirsin? Resmen 'terörist' diye bağırıyor" dediğini belirtti.