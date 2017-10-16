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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski emniyet müdürü ve kardeşi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesi'ne getirildi.

16 Ekim 2017 21:45

Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken 'FETÖ/PDY' soruşturmasıkapsamında ihraç edilen Sadettin Koçak ile beraberindeki kardeşi Sadi Koçak, Yunanistan'a yasadışı yollardan çıkış hazırlığı yaparken yakalandı.

Hürriyet'in haberine göre, jandarma ekipleri Beğendik Kavşağı'nda yaptıkları kontrollerde, Sadettin Koçak idaresindeki otomobili durdurdu. Sürücü Koçak ve araçta bulunan kardeşi Sadi Koçak, Yunanistan'a kaçak yollardan çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Sürücü Koçak'ın Sur İlçe emniyet müdürü iken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesi'ne getirildi.

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